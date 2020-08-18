Община, бизнес, правительство и уплачивающий налоги гражданин должны быть партнерами: премьер

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня с рабочим визитом посетил ряд общин Котайкской области, ознакомился с процессом реализации субвенционных программ. Премьер-министра сопровождали министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и и.о. губернатора Котайка, вице-губернатор Арнак Аветисян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, первой остановкой премьер-министра стала община Арамус, где впервые строится совершенно новый детский сад на 150 мест. Во время осмотра строительной площадки премьер-министру были представлены подробности о ходе реализации субвенционной программы. Было отмечено, что строительство здания планируется завершить до 1 октября 2020 года, а до конца года - работы по благоустройству двора. Стоимость проекта составляет 433 млн драмов, работы ведутся в рамках софинансирования община-государство на 50/50. Участок общей площадью около 1750 кв.м был предоставлен со стороны правительства. В Арамусе планируется построить новое здание детского сада с современными решениями на 6 групп. Проект разработан таким образом, что в случае увеличения количества детей есть возможность для строительства нового корпуса. По словам ответственных лиц, особенность данной программы заключается в том, что уже 2 года община может направлять свои средства на строительство детского сада, и долю общины составляют те средства, которые были получены в результате легализации незаконно построенных зданий, в основном крупных ресторанных комплексов. Глава общины проинформировал премьер-министра, что в рамках еще одной субвенционной программы до конца текущего месяца будут завершены работы по газификации нескольких улиц Арамуса: в результате будет газифицирована вся община.

Никол Пашинян подошел к собравшимся возле детского сада арамусцам, поприветствовал их и поговорил о проблемах развития общины. Премьер-министр коснулся реализуемых в Арамусе субвенционных программ и подчеркнул важность участия в них общины путем добросовестной уплаты налогов. “Мы должны платить налог на имущество, чтобы реализовывать больше программ. Нам всем нужно понимать, что уплачиваемый нами налог на имущество, например, - вот этот детский сад. Вы должны выбирать такого главу общины, который не будет воровать, вы должны выбирать такое правительство, которое не будет воровать. Спокойно платите налоги, и как вы вкладываете деньги в содержание своего дома, так в данном случае. Именно поэтому мы предлагаем лозунг «Армения - мой дом, народ - моя семья»”, - сказал Пашинян.

Из Арамуса премьер-министр отправился в общину Камарис, посетил тепличное хозяйство и интенсивный сад ООО “Рок Берри”, где выращивают высококачественные сорта клубники, малины и ежевики. Дорога протяженностью 1 км, ведущая к этому тепличному хозяйству, также асфальтируется в рамках субвенционной программы. Компания в августе 2018 года получила льготу от правительства на освобождение от пошлин на импорт для строительства теплицы, а в 2019 году получила компенсацию в размере 7 млн 040 тыс драмов за создание интенсивного сада в рамках государственной программы поддержки создания интенсивных садов с использованием современных технологий.

Премьер-министр прошелся по территории теплицы, ознакомился с системой капельного орошения, внедренными технологиями и мощностями, позволяющими качественно и быстро организовать производственный процесс. Представляя текущие проекты и программы развития ООО “Рок Берри”, генеральный директор Алексан Аракелян отметил, что в 2018 году стартовала программа создания тепличного комплекса площадью 5 га для выращивания клубники, в январе 2019 года он введен в эксплуатацию, экспорт продукции стартовал в апреле 2019 года. Общий объем инвестиций составил 5,4 млн евро.

Более 95% произведенной в 2019-2020 гг. клубники было экспортировано в Россию, остальное было реализовано в Армении. В мае-июне 2019 года компания создала интенсивный сад площадью 1 га для выращивания ежевики и малины, экспорт ягод начался в сентябре 2019 года. В 2019-2020 гг. большая часть продукции была экспортирована в Россию, остальная часть была реализована в Армении. Несмотря на эпидемическую ситуацию, запланированные объемы производства в этом году превышают показатели прошлого года.

В компании 149 рабочих, средняя заработная плата составляет 150-200 тыс драмов. В рамках программ развития “Рок Берри” планирует создать клубничную теплицу площадью 6 га, работы будут проведены в 2021-2022 гг., общий объем инвестиций - 6,5 млн евро, будет создано 160 новых рабочих мест. По словам директора, инвестиционная программа стала наглядным примером эффективной работы теплиц в регионе, в результате чего в Камарисе в 2021 году будут реализованы инвестиционные проекты по созданию теплиц перца площадью 3 га (3,7 млн евро, 40 рабочих мест) и клубники площадью 1 га (1,3 млн евро, 30 рабочих мест).

Никол Пашинян приветствовал реализацию эффективной инвестиционной программы, оснащенной современными технологиями, подчеркнув важность развития технологического сельского хозяйства и совместных шагов в этом направлении. “Вчера в Гегаркуникской области у нас был еще один такой пример, здесь у нас трехсторонняя субвенционная программа - община Камарис, компания “Рок Берри” и правительство вместе строят общинную дорогу. Это очень хороший пример того, каким может быть это трехстороннее сотрудничество, потому что, в конце концов, община, бизнес, правительство и гражданин, который платит налоги, как местные, так и республиканские, должны быть партнерами. Очень важно, чтобы мы смогли объединить конструктивные, творческие интересы и построить на их основе общество. Я очень впечатлен”, - сказал премьер-министр.

В ходе экскурсии состоялся обмен мнениями по вопросу подготовки соответствующих квалифицированных специалистов, которых, например, не так много в сфере сельского хозяйства. Премьер-министр отметил, что сегодня крупнейшим капиталом бизнеса являются специалисты, и в последнее время этот вопрос поднимается при обсуждении возможностей государственной поддержки с представителями разных сфер. По словам Никола Пашиняна, правительство предпринимает соответствующие шаги по реформированию системы образования. “Стандартных профессий, которые мы знаем, не будет в ближайшие 50 лет, и, напротив, есть профессии, которые только формируются. Очевидно, что это будущее сельского хозяйства”, - сказал глава правительства.

Затем премьер-министр Никол Пашинян посетил общину Гегашен, проследил за процессом строительства и ремонта инфраструктур в рамках субвенционных программ.

Премьер-министр посетил новый детский сад, открытие которого, по словам ответственных лиц, запланировано на октябрь этого года. В Гегашене никогда не было детского сада, он строится впервые. 140 детей получат возможность посещать новый детский сад в Гегашене с населением 4350 человек. В настоящее время проводятся работы по благоустройству двора, строится детская площадка, подводятся инженерные сети. Работы ведутся в рамках софинансирования община-государство на 50/50.

Затем премьер-министр ознакомился с работами, проводимыми в центре культуры и музыкальной школе Гегашена. В рамках субвенционной программы проводятся работы по газификации и монтажу системы отопления этих учреждений. Здесь есть кружки по пению, танцам и рисованию, есть тренажерный зал, на средства мецената строится современная библиотека. Субвенционная программа реализуется в рамках софинансирования община-государство на 70/30%.

Всего в Котайкской области строятся/ремонтируются 14 детских садов в рамках субвенсионных программ текущего года.