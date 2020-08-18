Армянские военнослужащие примут участие в «Международных армейских играх-2020»

Сборные команды Вооруженных сил Армении отбыли в Москву для участия в проводимых в Российской Федерации и Республике Беларусь соревнованиях в рамках «Международных армейских игр-2020», которые пройдут с 23 августа по 5 сентября.

Как сообщает Арменпресс, торжественная церемония открытия «Международных армейских игр-2020» состоится 23 августа. Игры пройдут в Костроме, Саратове, Пензе и Бресте.