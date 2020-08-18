Макунц представила подробности встречи с кандидатом в судьи КС Ервандом Хундкаряном

Члены фракции “Мой шаг” Национального собрания Армении кандидату в судьи Конституционного суда Ерванду Хундкаряну задали все вопросы, волнующие их и общественность. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после закрытой встречи, проведенной 18 августа, рассказала руководитель фракции Лилит Макунц.

Фракция “Мой шаг” проводит встречи со всеми кандидатами, г-н Хундкарян не был исключением. Присутствовали около половины членов фракции. Депутаты кандидату в судьи КС задали все вопросы, волнующие их и общественность, а также и некоторые другие, обсуждаемые в обществе”, - сказала Макунц.

Лилит Макунц отметила, что позиция депутатов фракции будет выражена в результате закрытого и тайного голосования.

Кандидатура Ерванда Хундкаряна на должность судьи Конституционного суда выдвинута общим собранием судей.

Норайр Шогикян