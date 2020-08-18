В Степанакерте будет реконструировано здание Государственного драматического театра им. В. Папазяна

Президент Арцаха Араик Арутюнян принял членов творческого коллектива Степанакертского государственного драматического театра им. Ваграма Папазяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент отметил, что, согласно своему обещанию, данному в предвыборный период, в будущем году начнутся работы по капитальной реконструкции здания Государственного драматического театра, которые планируется завершить к 2022 году. По словам Араика Арутюняна, в результате реконструкции историко-архитектурный вид здания театра не подвергнется каким-либо изменениям, но он будет обеспечен современными и удобными условиями.

Приветствуя решение президента республики, сотрудники театра представили существующие в сфере проблемы, в частности, вопросы зарплат, использования собственных доходов для внутренних нужд, наличия транспортных средств, а также открытия театральной студии. Глава государства заверил, что все поднятые проблемы обязательно получат решения, и для активизации театральной жизни в республике будут созданы все благоприятные условия.

По словам Арутюняна, должны быть восстановлены лучшие традиции, и, кроме выступлений в столице, театр периодически должен выступать со спектаклями также и в райцентрах и в сельских общинах. Президент Арутюнян поручил министру градостроительства в сжатые сроки завершить работы по разработке проекта здания Государственного драматического театра.

Во встрече приняли участие министр образования, науки и культуры Республики Арцах Лусине Караханян, мэр Степанакерта Давид Саркисян и другие должностные лица.