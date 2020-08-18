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ВОЗ: новый коронавирус представляет собой один из самых сложных вызовов для медицины

ВОЗ: новый коронавирус представляет собой один из самых сложных вызовов для медицины

Заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом, представляет собой один из самых тяжелых вызовов для мирового здравоохранения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вспышка любой новой болезни представляет новый вызов, однако с точки зрения логистики, COVID-19 стал одним из самых тяжелых вызовов, с которым мы когда-либо сталкивались", - сказал он.


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