Упрощены некоторые ограничения в сфере культуры, общественного питания, образования и других сфер

Согласно решению коменданта правового режима чрезвычайного положения Республики Армения смягчен ряд ограничений в сфере культуры, общественного питания, образования и в других сферах. Как передает «Арменпресс», установлены новые правила для деятельности библиотек, музеев, пунктов общественного питания и образовательных учреждений.

Согласно новому решению коменданта, разрешена демонстрация кинофильмов на открытых площадках, разрешено предоставление залов для свадеб, торжественных мероприятий, при условии, что число участников мероприятия не будет превышать 40. Помимо сопровождающей фоновой музыки, исполнение живой музыки и другие мероприятия, предполагающие тесное социальное общение, в том числе танцы, развлечения и другие развлекательные мероприятия разрешены исключительно на открытых территориях.

Смягчены также требования и к ношению маски во время телевизионных передач.

Отныне телеведущие могут не носить маски, если во время трансляции телепередач и телепрограмм в телевизионном павильоне находятся одни или со специалистами, осуществляющими сурдоперевод во время трансляции телепередач. Полный список упрощений опубликован на официальном сайте правительства в решении о комендантском часе.