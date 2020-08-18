Проект “Вместе”: в 34 населенных пунктах Гегаркуника и Вайоц Дзора будут построены “умные” фермы

В рамках программы ПРООН “Стабильные общины” и сотрудничества с Министерством экономики Армении стартует программа “Вместе”, которая будет содействовать строительству “умных” ферм в 34 приграничных населенных пунктах Гегаркуникской и Вайоц Дзорской областей.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Проект “Вместе” рассчитан на строительство или реконструкцию “умных” ферм с производственной площадью 280 кв/м и на их технологическое обеспечение. Он софинансирует не более 70% оценочных расходов бенефициара, получившего 50% государственного содействия со стороны правительства.

“Придавая важность стабильному развитию приграничных общин Армении, мы совместно с ПРООН разработали своеобразный формат сотрудничества. Объединив имеющиеся ресурсы, мы приступим к строительству “умных” ферм в выбранных областях и общинах, что станет большим стимулом для развития молочной промышленности. Я уверен, что подобное сотрудничество программам развития государственного содействия обеспечит более широкое применение, и мы сможем достичь поставленных целей в максимально сжатые сроки. Мы привержены успешной реализации программы, поскольку применение передовых технологий в этих населенных пунктах будет стимулировать формирование новой агропромышленной культуры, и пример этого успеха будет заразительным и для соседних населенных пунктов”, - отметил заместитель министра экономики Арман Ходжоян.

К частичному софинансированию ПРООН могут обратиться лица, имеющие гражданство Республики Армения, и постоянно проживающие в приграничных населенных пунктах Гегаркуникской и Вайоц Дзорской областей, имеют договор о государственном содействии, заключенный с Министерством экономики Республики Армения, имеют крупный рогатый скот, участвовали в недельных курсах по ведению животноводства и имеют сертификат.

“Это исключительный формат, поскольку ПРООН впервые разработал аналогичную модель сотрудничества для содействия программе государственного содействия. Программа направлена на развитие племенного животноводства в 34 приграничных населенных пунктах Гегаркуникской и Вайоц Дзорской областей, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию общин, снижению уровня бедности, повышению жизненного уровня, стимулированию бизнес среды и продовольственной безопасности страны”, - отметила временно исполняющая обязанности постоянного представителя ПРООН в Армении Михаэла Стойкоска.

Программа “Стабильные общины” финансируется Российской Федерацией, осуществляется Программой развития ООН совместно с Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения. Крайний срок подачи заявлений для участия в конкурсе - 1 сентября 2020 года. С условиями и процедурой подачи заявлений можно ознакомиться по следующей ссылке: shorturl.at/EJNP5