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Члены правительства должны получать достойную зарплату: Пашинян о премиальных выплатах

Члены правительства должны получать достойную зарплату: Пашинян о премиальных выплатах

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, члены правительства и губернаторы должны получать достойную зарплату. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 17 августа в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Правильно делают, что получают. Это было мое решение, это правильное решение, и наши министры, члены правительства должны получать достойную зарплату. Народ Армении должен быть счастлив, что в Армении есть министры, которые нуждаются в этих премиальных и которые не занимаются грабежом», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что если кто-то из министров или губернаторов решит совершить грабеж, будет строго наказан.


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