Маэстро Лорису Чгнаворяну будет вручена премия “Книги мира - 2020”

Как передает IRNA, комиссия по отбору кандидатов на премию “Книги мира - 2020” в этом году решила вручить премию известному композитору, музыканту Лорису Чгнаворяну. Премия будет вручена маэстро на торжественном мероприятии, которое состоится в Риме 12 сентября.

Премия “Книги мира” (The Books for Peace Award) - международная премия памяти мексиканского журналиста Хавьера Вальдеса. Журналист был убит в Мексике, в борьбе с контрабандой наркотиков. С 2017 года эта премия ежегодно присуждается людям и группам, вовлеченным в гуманитарные программы и в борьбу за мир.

Лорис Чгнаворян - известный иранский дирижер и композитор армянского происхождения. Он автор более 70 произведений классической музыки, 4 опер и 6 симфоний. Лорис Чгнаворян родился в 1937году, в иранском городе Боруджерд. В 1989 - 1998 и 1999 - 2000 годах был художественным руководителем и главным дирижером филармонического оркестра Армении.

Грачья Акопян