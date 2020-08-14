Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август

Капитану Рубену Санамяну будет присвоено звание Национального героя Армении 

Капитану Рубену Санамяну будет присвоено звание Национального героя Армении 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал посредничество к президенту республики о награждении активных участников победоносных сражений в Тавушской области орденами «Боевой крест» первой и второй степеней, а также о присвоении капитану Рубену Санамяну звания Национального героя. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодня я подписал очень важное посредничество к президенту Республики и по этому поводу провел телефонный разговор с президентом. Я представил 16 военнослужащих, участвовавших в победоносных боях в Тавушской области, на награждение орденами «Боевой крест» первой степени, 55 военнослужащих - на награждение орденами «Боевой крест» второй степени, а капитана Рубена Санамяна - на звание Национального героя с орденом Отечества. Я также имел честь встретиться с Санамяном. Это действительно достойная дань уважения всем участникам победоносных боев в Тавушской области, всем солдатам, офицерам и генералам Армянской армии.

Всем нашим героям старых и новых времен, всем нашим мученикам, которые своим примером вдохновляли наших современных героев, с которыми нам выпала честь жить сегодня.

Слава Армянской армии», - написал премьер.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации