Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска ЗАО «Юком»

В ответ на запрос СМИ, сообщаем, что 13 августа сего года, Суд общей юрисдикции первой инстанции города Еревана частично удовлетворил ходатайство об обеспечении иска закрытого акционерного общества «Юком» по той части, что запретил обществу с ограниченной ответственностью «ТИМ» заключение сделки на приобретение акций ЗАО «Веон Армения» и представление на регистрацию прав, возникающих из сделки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «Юком», ЗАО «Юком» представило исковое заявление в Суд общей юрисдикции первой инстанции города Еревана против общества с ограниченной ответственностью «ТИМ» с просьбой утвердить, что в текущих условиях, в процессе переговоров вокруг приобретения акций ЗАО «Веон Армения» обществом с ограниченной ответственностью «ТИМ», использование нераскрытой информации, принадлежащей ЗАО «Юком», и нарушение фидуциарных обязательств учредителей ООО «ТИМ» в отношении ЗАО «Юком» является недобросовестной конкуренцией, а также с просьбой обязать ООО «ТИМ» приостановить недобросовестную конкуренцию.

Отметим, что «Юком» представил ходатайство о применении средства обеспечения иска, в частности, запретить ООО «ТИМ» вести переговоры относительно заключения сделки о приобретении акций ЗАО «Веон Армения», а также заключить сделку на приобретение акций ЗАО «Веон Армения» (подписать сделку и представить на регистрацию права, вытекающие из сделки).

Принимая во внимание особенности дела, «Юком» воздерживается от предоставления дополнительных сведений, однако на дальнейших этапах дела, по необходимости, общественности будут представлены дополнительные разъяснения.