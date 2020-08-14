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Армения рассматривает вопрос оказания помощи сирийским армянам в борьбе с COVID-19

Армения рассматривает вопрос оказания помощи сирийским армянам в борьбе с COVID-19

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян сообщил, что ведутся обсуждения, чтобы понять, как можно помочь проживающим в Сирии армянам в борьбе с коронавирусом. На пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс он сообщил, что сирийские армяне сталкиваются не только с финансовыми, но и здравоохранительными проблемами.

«Да, есть такой вопрос, и его подняли наши сирийские соотечественники. Мы рассматриваем, чем можем помочь. Проблема связана в лекарствами, самые элементарные лекарства стали недоступны. Сейчас мы думаем, как можем помочь нашим соотечественникам в ближайшее время», - добавил Заре Синанян.


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