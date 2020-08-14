Комендант определил список зон, где носить маску больше не нужно

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Комендант объявленного в Армении правового режима чрезвычайного положения Тигран Авинян установил список тех территорий, где носить маску отныне необязательно. Как сообщает «Арменпресс», решение вступает в силу с момента публикации.

Отныне ношение маски не обязательно в автомобилях личного использования, зонах отдыха, на пляжах, в горах, лесах и подобных открытых площадках, однако не в случаях посещения историко-культурных мест, паломничества, участия в организованных как хозяйственная деятельность индивидуальных и групповых походах, экскурсиях, пеших походах, поездках и других мероприятиях подобного характера.

Устанавливается также, что ношение маски обязательно при нахождении за пределами жилой территории по месту жительства на открытых общественных территориях, за исключением сельских и городских жилых мест, в местах, предусмотренных для отдыха на открытом воздухе.

Согласно ранее принятым решениям, носить маску не обязательно также детям до 6 лет, при хронических респираторных заболеваниях - астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема или бронхит, тяжелая дыхательная недостаточность, в случаях хронической сердечной недостаточности 3, 4 функционального класса, при наличии у лиц с данными заболеваниями медицинского документа, подтверждающего факт наличия соответствующего заболевания. Во время занятий спортом или езды на велосипеде носить маску также не обязательно.