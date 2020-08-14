Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca

Еврокомиссия (ЕК) заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от нового коронавируса с фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран - членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca с возможностью приобретения еще 100 млн доз", - сообщила ЕК и подчеркнула, что это первое соглашение о закупке вакцины,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.