Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август

Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca

Еврокомиссия заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины AstraZeneca

Еврокомиссия (ЕК) заключила первое соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от нового коронавируса с фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Как только вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, Еврокомиссия согласовала контрактную основу для закупки от имени стран - членов ЕС 300 млн доз вакцины AstraZeneca с возможностью приобретения еще 100 млн доз", - сообщила ЕК и подчеркнула, что это первое соглашение о закупке вакцины,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации