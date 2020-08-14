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Правительство Армении готовит пакет для достойного приема лиц, прибывающих из Ливана

Правительство Армении готовит пакет для достойного приема лиц, прибывающих из Ливана

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Правительство Армении готовит пакет, чтобы суметь достойно принять лиц, прибывающих в Армению из Ливана. Об этом заявил верховный комиссар РА по делам диаспоры Заре Синанян на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-зале «Арменпресс».

«Мы должны иметь возможность достойно принимать людей, которые хотят приехать в Армению, жить здесь, стать полноправными членами общества, гражданами, налогоплательщиками, солдатами и вместе попытаться построить Родину нашей мечты», - сказал Заре Синанян.

Касаясь вопроса о том, проводит ли Армения политику репатриации в отношении ливанских армян, Заре Синанян не считает такую позицию проблемы очень правильной. Он отметил, что в случае политики репатриации государство выступает в роли диктующего. Другими словами, оно само создает ситуацию, в результате которой люди хотят вернуться на Родину.

«В нашем случае мы находимся в роли наблюдателя. Со временем против нашей воли возникли обстоятельства, которые привели к такой ситуации. Один из них - затяжной экономический кризис в Ливане, который несколько искусственен, но имеет серьезные последствия. Следующая проблема - парализованное состояние банковской системы страны. Между разными странами существует конфликт интересов. Люди всерьез опасаются, что могут произойти события, напоминающие сирийскую гражданскую войну. Добавим проблемы, вызванные коронавирусом. Взрыв был последним ударом. В результате мы имеем то, что имеем», - сказал Заре Синанян.

Верховный комиссар по делам диаспоры отметил, что желание покинуть Ливан у граждан есть еще с 2019 года. В частности, он представил данные опроса, проведенного в конце 2019 года. В опросе принял участие 521 ливанский армянин. Пятьдесят восемь процентов опрошенных заявили, что в ближайшее время покинут Ливан. Значительная часть заявила, что думают о переезде в Армению.

«Как государство, мы несем ответственность перед своими гражданами. По данным посольства, в Ливане проживает 25 тысяч граждан Армении, мы несем ответственность за своих соотечественников», - добавил Заре Синанян.

4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, сотрясшая здания за несколько километров. Число погибших составляет более 220 человек, десятки человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пострадали более 6000 человек. В результате взрыва 13 армян погибли и 300 получили ранения.

 

С 8 августа в Бейруте проходят массовые протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки. Протестующие обвинили правящую коалицию Ливана в коррупции и потребовали досрочных выборов, а также независимого расследования взрыва в порту. На этом фоне 10 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства.


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