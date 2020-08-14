Правительство Армении готовит пакет для достойного приема лиц, прибывающих из Ливана

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Правительство Армении готовит пакет, чтобы суметь достойно принять лиц, прибывающих в Армению из Ливана. Об этом заявил верховный комиссар РА по делам диаспоры Заре Синанян на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-зале «Арменпресс».

«Мы должны иметь возможность достойно принимать людей, которые хотят приехать в Армению, жить здесь, стать полноправными членами общества, гражданами, налогоплательщиками, солдатами и вместе попытаться построить Родину нашей мечты», - сказал Заре Синанян.

Касаясь вопроса о том, проводит ли Армения политику репатриации в отношении ливанских армян, Заре Синанян не считает такую позицию проблемы очень правильной. Он отметил, что в случае политики репатриации государство выступает в роли диктующего. Другими словами, оно само создает ситуацию, в результате которой люди хотят вернуться на Родину.

«В нашем случае мы находимся в роли наблюдателя. Со временем против нашей воли возникли обстоятельства, которые привели к такой ситуации. Один из них - затяжной экономический кризис в Ливане, который несколько искусственен, но имеет серьезные последствия. Следующая проблема - парализованное состояние банковской системы страны. Между разными странами существует конфликт интересов. Люди всерьез опасаются, что могут произойти события, напоминающие сирийскую гражданскую войну. Добавим проблемы, вызванные коронавирусом. Взрыв был последним ударом. В результате мы имеем то, что имеем», - сказал Заре Синанян.

Верховный комиссар по делам диаспоры отметил, что желание покинуть Ливан у граждан есть еще с 2019 года. В частности, он представил данные опроса, проведенного в конце 2019 года. В опросе принял участие 521 ливанский армянин. Пятьдесят восемь процентов опрошенных заявили, что в ближайшее время покинут Ливан. Значительная часть заявила, что думают о переезде в Армению.

«Как государство, мы несем ответственность перед своими гражданами. По данным посольства, в Ливане проживает 25 тысяч граждан Армении, мы несем ответственность за своих соотечественников», - добавил Заре Синанян.

4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, сотрясшая здания за несколько километров. Число погибших составляет более 220 человек, десятки человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пострадали более 6000 человек. В результате взрыва 13 армян погибли и 300 получили ранения.

С 8 августа в Бейруте проходят массовые протесты, которые впоследствии переросли в беспорядки. Протестующие обвинили правящую коалицию Ливана в коррупции и потребовали досрочных выборов, а также независимого расследования взрыва в порту. На этом фоне 10 августа премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства.