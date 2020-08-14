Пашинян рассказал BBC об отношениях с Россией, ЕС, США и Ираном

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян в программе BBC HARDtalk коснулся отношений Армении с Россией, Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Ираном. Как сообщает «Арменпресс», Пашинян отметил, что у Армении разные уровни отношений со всеми упомянутыми странами, но они очень хорошие.

«Россия - стратегический партнер Армении с точки зрения безопасности, мы являемся членом Евразийского экономического союза, союза, имеющего исключительно экономическую направленность. И мы подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом. И, кстати, Евросоюз - наш главный партнер в реализации программы реформ. Мы достаточно эффективно сотрудничаем с НАТО, участвуем в миротворческих миссиях НАТО в Афганистане, Ливане, Косово и Мали. Кроме того, мы эффективно сотрудничаем с США в военной сфере», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что стратегическое партнерство означает долгосрочное сотрудничество, но у Армении хорошие отношения с Ираном, а также хорошие отношения с США.

«У нас нет проблем с отношениями США и Ирана. И мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддерживать наши нынешние хорошие отношения и с США, и с Ираном», - сказал он.

Никол Пашинян добавил, что в то же время Республика Армения продолжает выполнять взятые на себя международные обязательства.