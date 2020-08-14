Вместо Мане Тандилян мандат получит Степан Степанян

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Депутатский мандат депутата парламентской фракции «Просвещенная Армения» Мане Тандилян, полученный от избирательного участка № 4 по списку партии «Просвещенная Армения», после прекращения его действия, в установленном законом порядке перейдет к кандидату, получившему наибольшее количество голосов по рейтинговой системе – Степану Степаняну. Он является членом Ереванского территориального совета партии "Просвещенная Армения". Об этом «Арменпресс» сообщили в партии «Просвещенная Армения».

Степан Степанян родился 30 мая 1988 года. 1995-2005 учился и окончил с отличием среднюю школу № 29 им. А. Маргаряна. 2005-2010 Он окончил отделение международных отношений факультета политологии Армяно-Российского Славянского университета по специальности политолог-международник. 2012-2016 гг. учился в аспирантуре, на кафедре психологии управления Академии госуправления РА.