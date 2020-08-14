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Вместо Мане Тандилян мандат получит Степан Степанян

Вместо Мане Тандилян мандат получит Степан Степанян

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Депутатский мандат депутата парламентской фракции «Просвещенная Армения» Мане Тандилян, полученный от избирательного участка № 4 по списку партии «Просвещенная Армения», после прекращения его действия, в установленном законом порядке перейдет к кандидату, получившему наибольшее количество голосов по рейтинговой системе – Степану Степаняну. Он является членом Ереванского территориального совета партии "Просвещенная Армения". Об этом «Арменпресс» сообщили в партии «Просвещенная Армения».

Степан Степанян родился 30 мая 1988 года. 1995-2005 учился и окончил с отличием среднюю школу № 29 им. А. Маргаряна. 2005-2010 Он окончил отделение международных отношений факультета политологии Армяно-Российского Славянского университета по специальности политолог-международник. 2012-2016 гг. учился в аспирантуре, на кафедре психологии управления Академии госуправления РА.


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