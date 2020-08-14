Мы находимся в процессе преодоления эпидемии: Пашинян представил BBC ситуацию с Covid-19

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не спешит давать оценку действиям правительства Армении в вопросе преодоления коронавируса. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в передаче BBC HARDtalk.

«Я думаю, что пока рано делать выводы, потому что, к сожалению, эпидемия развивается во всем мире. У нас в стране принята противоэпидемическая стратегия. И эта стратегия соответствует условиям нашей страны. Давайте не будем спешить и выводы сделаем только после преодоления эпидемии», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения находится в процессе преодоления эпидемии.

По состоянию на 14 августа в Армении подтверждено 41 299 случаев заболевания коронавирусом, из которых 34 164 вылечены. В настоящее время 6082 пациента проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего зарегистрировано 814 случаев смерти от коронавирусной болезни. При подтверждении коронавирусной инфекции у пациентов было зарегистрировано 239 смертей, но смерть наступила из-за другого заболевания.

12 августа правительство приняло решение о продлении на 30 дней чрезвычайного положения, объявленного в Республике Армения, продленного 16 марта 2020 года, до 12 августа, с 17:00 12 августа, на 30 дней, до 17:00 11 сентября.