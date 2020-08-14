Мане Тандилян сложила депутатские полномочия

ЕРЕВАН, 14 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Депутат фракции «Просвещенная Армения» НС РА Мане Тандилян подала в отставку из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает «Арменпресс», Тандилян написала об этом на своей странице в Facebook.

«У меня давно были проблемы со здоровьем, которые я пытался решать параллельно с работой. Однако стало ясно, что они больше не несовместимы с активной депутатской деятельностью.

Позвольте сообщить вам, что я должен сложить свои депутатские полномочия, а также отказаться от своей деятельности в качестве члена совета директоров партии «Просвещенная Армения »», - сказала Тандилян.

Она поблагодарила свою политическую команду «Просвещенная Армения» за пройденный вместе путь, пожелала новых успехов на благо Республики Армения.

Тандилян также поблагодарила и извинилась перед всеми людьми, доверие которых позволило ей заняться политической деятельностью, что могло вызвать некоторое разочарование.

«Я постаралась максимально оправдать ваше доверие, надеюсь, что в какой-то степени мне это удалось. Особая благодарность всем людям, которые были рядом со мной в самые сложные моменты моей политической деятельности, воодушевляли, ободряли своей поддержкой и добрыми словами. Без вас было бы невозможно ничего сделать», - написала она, сообщив, что через десять дней деактивирует свою страницу в социальной сети.

Тандилян в 2017 году, на парламентских выборах по рейтинговой системе, была избрана депутатом от округов Канакер-Зейтун, Аван, Нор Норк.

С 12 мая по 14 ноября 2018 года была министром труда и социальных вопросов Республики Армения.

Мане Тандилян 9 декабря 2018 года на внеочередных выборах в НС была избрана депутатом НС от избирательного округа № 4 (Кентрон, Эребуни, Норк-Мараш). Она является председателем постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.