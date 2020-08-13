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Артур Месчян будет освобожден с должности 17 августа

Артур Месчян будет освобожден с должности 17 августа

Артур Месчян 17 августа 2020 года будет освобожден с должности главного архитектора Еревана. Как сообщает Арменпресс, решение первого вице-мэра Еревана, и.о. мэра Грачья Саркисяна размещено на официальном сайте мэрии.

Напомним, что мэр Айк Марутян находится в отпуске.


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