Налоговая дисциплина бизнеса должна быть усилена: Никол Пашинян

ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 13 августа состоялось очередное заседание правительства РА под председательством премьер-министра Никол Пашиняна. Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА, правительство Армении утвердило 23-ю и 24-ю меры по нейтрализации экономических последствий коронавируса. Цель 23-го мероприятия - поддержать продолжение деятельности и сохранение рабочих мест в текущей ситуации из-за трудностей, с которыми сталкиваются армянские бизнесмены в определенных сферах, непосредственно связанных с туризмом, из-за распространения коронавируса. Согласно обоснованию, в связи с распространением коронавируса, уменьшением туристических потоков, ограничениями, применяемыми к отдельным видам экономической деятельности, в сферах туризма, проживания и общественного питания зарегистрировано снижение товарооборота примерно на 70%.

Мероприятие предусматривает предоставление ежемесячной стипендии юридическим лицам или зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, которые не зарегистрированы в качестве микропредприятий на территории Республики Армения и были созданы до 2020 года. 31 марта 2020 года в течение месяца поддержки, оказанной в рамках мероприятия, работало не менее 3 человек. Не менее 50% хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта с совместным расчетом НДС, налога с оборота, представленных за первый квартал или за любой месяц, включенный в этот квартал, в следующих сферах: проживание, общественное питание, туристические агентства, туроператоры. Прочие услуги в данной сфере, социальные услуги для нуждающихся в реабилитации с проживанием. Срок нахождения бенефициара - с июля 2020 годa по март 2021 г.

Премьер-министр Пашинян отметил, что проект постановления давно обсуждается в правительстве в различных аспектах. По словам главы исполнительной власти, этот сектор сильно пострадал из-за коронавируса, правительство пытается помочь этим компаниям сохранить конкурентоспособность до возможного восстановления рынка, ориентировочный период - апрель 2021 годa.

«Здесь были некоторые спорные моменты. Первым был такой вопрос: сегодня, например, в регионах эти гостевые дома и гостиницы работают в режиме повышенной нагрузки, в другом случае в Ереване - почти ноль. Уместно ли уравнять два бизнеса? Я хочу зафиксировать это беспокойство, так как полагаю, что после принятия решения такие акценты будут. Фактически, этим решением мы поддерживаем не сам бизнес, а сохранение рабочих мест на предприятиях, создание новых рабочих мест. Если, например, одна такая региональная компания сейчас перегружена работой, имеет прибыль, клиентов, то эта поддержка поможет последней, скажем, создать одно или два новых рабочих места, а тем, кто находится в плохом состоянии, сохранить свои рабочие места. Другими словами, конечными бенефициарами этой помощи являются рабочие на местах, которым мы, таким образом, помогаем сохранить их рабочие места.

Была такая логика, что есть предприятия, компании, которые не так сильно пострадали за этот период, есть те, которые сильно пострадали. И насколько правильно одинаково помогать очень пострадавшим и не очень пострадавшим? Здесь также у нас есть следующий аргумент, что возможно, что есть компании в этой области, которые смогли оказаться в лучшем положении в этом кризисе с некоторыми творческими программами, чем другие, которые не подошли к проблеме так творчески. Если мы установим стандарт только для сильно пострадавщих, то окажется, что мы говорим творческому бизнесу: поскольку вы творец, мы не хотим поддерживать вас, а другого, менее творческого, мы поддержим, что выходит за рамки нашей логики», - сказал Никол Пашинян.

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