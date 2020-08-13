Саркисов принял участие в игре нового клуба
12:38, 13 Август, 2020
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Бывший нападающий сборной Армении по футболу Артур Саркисов отметил вступление в новый клуб.
Как сообщает «Арменпресс», во втором туре Российской профессиональной лиги «Олимп-Долгопруд», где играет Саркисов, обыграл у себя дома с наименьшим счетом иркутский «Зенит».
На днях стало известно, что 33-летний форвард Артур Саркисов покинул красноярский «Енисей». Саркисов присоединился к клубу в 2016 году, где сыграл в 100 матчах.
Подготовила Варвара Айрапетян
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