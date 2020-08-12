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В Арцахе режим ЧП продлен на месяц

В Арцахе режим ЧП продлен на месяц
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 12 августа подписал указ о продлении введенного в республике 12 апреля 2020 года чрезвычайного положения еще на месяц - до 11 сентября включительно. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах
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