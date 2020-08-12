Ливанская пресса отозвалась на гуманитарную помощь, отправленную из Армении

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Ливанское национальное информационное агентство упомянуло о гуманитарной помощи, отправленной из Армении. Как передает «Арменпресс», NNA сообщает, что в Бейрут прибыл третий армянский самолет, который привез 12 тонн гуманитарной помощи.

Вылетавший из Армении самолет был встречен в аэропорту Бейрута представителями Вооруженных сил Ливана.

В Ливан было отправлено более 12 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания, текстиль, компьютерное оборудование и медикаменты, выбранные в соответствии с потребностями принимающей страны.

Первый рейс из Армении состоялся 8 августа, второй - 9 августа от имени народа Арцаха. Самолеты везли гуманитарную помощь в Ливан, чтобы помочь пострадавшим от взрыва 4 августа в порту Бейрута.

Около 100 армян прибыли в Армению из Ливана на трех самолетах, присланных из Армении, у которых после взрыва в порту возникли проблемы с проживанием в Бейруте.

4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв. Очевидцы засняли произошедшее и представили разрушения, имевшие место в этом районе. На видео зафиксирована ударная волна, которая сотрясла здания за несколько километров. По последним данным, число пострадавших превысило 220, более 5 тысяч человек получили ранения. В результате взрыва 13 армян погибли и 300 получили ранения.

Норайр Шогикян