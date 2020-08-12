Чрезвычайное положение продлено еще на один месяц

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года, которое продлевалось несколько раз, продлено еще на один месяц - до 17:00 11 сентября. Как сообщает «Арменпресс», решение об этом было принято на внеочередном заседании правительства.

«Мы должны снова продлить чрезвычайное положение, надеемся, что в последний раз», - сказал премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что на этот раз чрезвычайное положение будет более мягким.

Никол Пашинян также добавил, что в силу этого решения сегодня, 12 августа, в Национальном Собрании будет созвано внеочередное заседание.

Чрезвычайное положение, объявленное в стране из-за эпидемии коронавируса, должно было истечь 12 августа в 17:00.