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Президент РА назначил двух заместителей директора СНБ

Президент РА назначил двух заместителей директора СНБ

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Распоряжениями президента РА Армена Саркисяна заместителями директора Службы национальной безопасности назначены Микаел Амбарцумян и Армен Абазян. Как сообщает «Арменпресс», указы президента публикуются на официальном сайте аппарата президента.

«На основании предложения Премьер-министра, в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также частью 2 статьи 18 Закона о службе в органах национальной безопасности, назначить Микаэла Амбарцумяна заместителем директора Службы национальной безопасности РА », - говорится в одном из указов.

По предложению премьер-министра, в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также частью 2 статьи 18 Закона о службе в органах национальной безопасности указом президента РА Армен Абазян также назначен заместителем директора Службы национальной безопасности.


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