Президент РА назначил двух заместителей директора СНБ

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Распоряжениями президента РА Армена Саркисяна заместителями директора Службы национальной безопасности назначены Микаел Амбарцумян и Армен Абазян. Как сообщает «Арменпресс», указы президента публикуются на официальном сайте аппарата президента.

«На основании предложения Премьер-министра, в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также частью 2 статьи 18 Закона о службе в органах национальной безопасности, назначить Микаэла Амбарцумяна заместителем директора Службы национальной безопасности РА », - говорится в одном из указов.

По предложению премьер-министра, в соответствии с частью 1 статьи 133 Конституции, а также частью 2 статьи 18 Закона о службе в органах национальной безопасности указом президента РА Армен Абазян также назначен заместителем директора Службы национальной безопасности.