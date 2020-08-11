При ударе турецкого беспилотника на севере Ирака погибло 15 человек

Порядка 15 человек погибли в результате удара турецкого беспилотника на севере Ирака. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные привел во вторник иракский телеканал Alsumaria News со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По сведениям канала, среди погибших пять иракских пограничников, в том числе два офицера, а также десять членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Утверждается, что в результате инцидента пострадали пять гражданских лиц.

Ранее во вторник телеканал Sky News Arabia информировал о пяти погибших. По его данным, турецкий беспилотник по ошибке атаковал колонну иракских пограничников к северо-востоку от Эрбиля.

ВС Турции периодически наносят точечные удары по объектам РПК на севере Ирака, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних восьми лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. Иракское руководство в свою очередь осуждает нарушения границ воздушного пространства Ирака со стороны турецких ВС, называя действия Анкары нарушением суверенитета иракского государства.