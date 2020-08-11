Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала заявление МИД Турции

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием касательно заявления министерства иностранных дел Турции в связи обращением в Армении к 100-летию подписания Севрского договора.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении, в частности, говорится:

«Заявление МИД Турции в связи обращением в Армении к 100-летию подписания Севрского договора еще раз демонстрирует неспособность этой страны встать лицом к лицу со своим прошлым.

Достойно удивления, что нынешнее правительство Турции, которое не упускает случая возвеличить Османское наследие, столь нервно реагирует на упоминание Севрского договора, заключенного той же Османской империей с рядом государств, в том числе с Республикой Армения.

Севрский мирный договор был, есть и продолжит оставаться историческим фактом, который невозможно отредактировать или стереть.

Турция, избегая обращения к своему прошлому и призывая других «вместо вражды извлекать уроки из истории», продолжает традиционную политику оправдания Геноцида армян и угрозы армянскому народу новыми преступлениями.

Направленные на подрыв мира и безопасности в нашем регионе шаги Турции, ее милитаристская позиция в отношении Армении являются составной частью экспансионистской политики нынешнего правительства Турции по дестабилизации соседних регионов.

Только пересмотр этой политики и способность Турции столкнуться со своим прошлым проложат путь к реальному примирению между народами нашего региона».