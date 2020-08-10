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Правительство Ливана ушло в отставку

Правительство Ливана ушло в отставку

Правительство Ливана подало в отставку. Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC.

После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.

Однако эта информация еще не означает официальной отставки кабмина. Ожидается, что сегодня вечером по данному вопросу выскажется премьер-министр.

Уход правительства в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом. Среди прочего митингующие выступали за роспуск парламента и проведение реформ.

В пятницу они захватили здания четырех министерств, но армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов. В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек.


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