Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

Во всех общеобразовательных учреждениях Армении уроки начнутся 15 сентября

Во всех общеобразовательных учреждениях Армении уроки начнутся 15 сентября

Во всех общеобразовательных учреждениях Армении уроки начнутся 15 сентября. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

«Занятия будут проходить в очном режиме и в условиях соблюдения санитарно-гигиенических правил. Решения по ряду других университетов и учебных заведений будут приняты в течение ближайшей недели. Комендатура, другие наши коллеги и министерство совместно разработали подробные процедуры и инструкции по всем вопросам, которые будут опубликованы будут распространены в ближайшие дни. Просим по этому вопросу  следить только за официальными новостями - на страницах правительства, комендатуры, министерства, министра», - написал Арутюнян.

Обращаясь к учителям, родителям и ученикам, он отметил, что в ближайшие недели должны работать вместе, чтобы обеспечить успешное начало и нормальное течение учебного года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации