Во всех общеобразовательных учреждениях Армении уроки начнутся 15 сентября. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

«Занятия будут проходить в очном режиме и в условиях соблюдения санитарно-гигиенических правил. Решения по ряду других университетов и учебных заведений будут приняты в течение ближайшей недели. Комендатура, другие наши коллеги и министерство совместно разработали подробные процедуры и инструкции по всем вопросам, которые будут опубликованы будут распространены в ближайшие дни. Просим по этому вопросу следить только за официальными новостями - на страницах правительства, комендатуры, министерства, министра», - написал Арутюнян.

Обращаясь к учителям, родителям и ученикам, он отметил, что в ближайшие недели должны работать вместе, чтобы обеспечить успешное начало и нормальное течение учебного года.