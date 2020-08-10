Время в Ереване: 11:07:36,   11 Август

Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Беларуси

Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Беларуси

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

Уважаемый Александр Григорьевич,

Поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства. 

Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений. 

Со своей стороны, я готов приложить все усилия для полнейшей реализации всего потенциала отношений между нашими народами и странами.

Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, а братскому народу Беларуси – мира и процветания”. 
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации