Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Беларуси

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Александр Григорьевич,

Поздравляю с переизбранием на пост президента Республики Беларусь. Желаю Вам успехов и новых свершений на посту главы государства.

Уверен, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять дружбу между нашими народами и расширять взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Со своей стороны, я готов приложить все усилия для полнейшей реализации всего потенциала отношений между нашими народами и странами.

”.