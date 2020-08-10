В результате измерений обсерватории-памятника Караундж обнаружены около 30 новых камней
Работы по измерениям древней обсерватории-памятника Зорац Карер (Караундж) завершены. Об этом «Арменпресс» сообщили в Бюраканской обсерватории им. В. Амбарцумяна НАН РА.
"Завершены работы, предусмотренные меморандумом о сотрудничестве, заключенным между Бюраканской обсерваторией им. В. Амбарцумяна НАН РА и Национальным университетом строительства Армении.
Из Бюраканской обсерватории в работах приняли участие заведующий историко-культурным отделом, старший научный сотрудник Григор Брутян и научный сотрудник того же отдела Айк Малхасян.
В рамках совместно осуществленных работ произведено:
Компьютерное исследование памятника и прилегающей территории (scanning)
воздушное фото памятника и прилегающей территории (scanning)
фотографии всех камней памятника со всех сторон
фотографии отверстий камней со всех отверстий памятника, на рисунке, измерении, определение векторов осей отверстий и т.д.
В результате работ были обнаружены около 30 камней с отверстиями, в дополнение к известным 84, а также камни астрономической важности, которые до этого не были учтены.
После подведения итогов метрологии начнутся астрономические расчеты, основанные на новых, сверхточных данных», - говорится в сообщении.
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