В результате измерений обсерватории-памятника Караундж обнаружены около 30 новых камней

Работы по измерениям древней обсерватории-памятника Зорац Карер (Караундж) завершены. Об этом «Арменпресс» сообщили в Бюраканской обсерватории им. В. Амбарцумяна НАН РА.

"Завершены работы, предусмотренные меморандумом о сотрудничестве, заключенным между Бюраканской обсерваторией им. В. Амбарцумяна НАН РА и Национальным университетом строительства Армении.

Из Бюраканской обсерватории в работах приняли участие заведующий историко-культурным отделом, старший научный сотрудник Григор Брутян и научный сотрудник того же отдела Айк Малхасян.

В рамках совместно осуществленных работ произведено:

Компьютерное исследование памятника и прилегающей территории (scanning)

воздушное фото памятника и прилегающей территории (scanning)

фотографии всех камней памятника со всех сторон

фотографии отверстий камней со всех отверстий памятника, на рисунке, измерении, определение векторов осей отверстий и т.д.

В результате работ были обнаружены около 30 камней с отверстиями, в дополнение к известным 84, а также камни астрономической важности, которые до этого не были учтены.

После подведения итогов метрологии начнутся астрономические расчеты, основанные на новых, сверхточных данных», - говорится в сообщении.