Институт молекулярной биологии уже сдал более 47000 тестов

Процесс производства диагностических тестов на коронавирус в Институте молекулярной биологии Национальной академии наук Республики Армения идет гладко. Уже сдано более 47 000 тестов. В беседе с «Арменпресс» директор института Арсен Аракелян отметил, что в этот период не было никаких препятствий или проблем.

«Как и планировали, мы работаем в рамках производства 2 000 тестов в день. Установленная планка сохраняется. На вопрос о дополнительном спросе может ответить Минздрав. Можно сказать, что при необходимости мы готовы производить больше», - сказал Арсен Аракелян.

До получения официального письма Минздрава о производстве диагностических тестов на коронавирус институт выполнил все необходимые испытания тестов. И еще в начале производства уже говорилось о 98% точности тестов. Были ли проблемы с качеством после производства? Отвечая на этот вопрос, Арсен Аракелян отметил, что за этот период никаких проблем не возникло, во всяком случае, он не знает об этом.

Перед началом производства тестов шла речь об экспортных возможностях. Арсен Аракелян отметил, что тесты должны пройти достаточно длительный этап сертификации и регистрации, а для этого необходимы законодательные акты. В любом случае он напоминает, что институт - не производственная компания.

«Производство этих тестов - разовое мероприятие, направленное на поддержку нашей страны в борьбе с эпидемией коронавируса. Мы, как научная организация, дали результат, соответствующие компании должны продолжать. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем в Армении создавались компании, или существующие компании могли бы использовать наш опыт для продвижения бизнеса в производственных масштабах. «В противном случае это недостижимо. Мы занимаемся научными исследованиями», - сказал он.

На вопрос, есть ли в любом случае признаки интереса к бизнесу, Арсен Аракелян отметил, что есть определенные признаки, но, похоже, бизнес находится в состоянии ожидания. Они ждут, чем закончится этот этап.

«Думаю, этот опыт напомнит нашему правительству, что научный потенциал может быть полезен стране в важных вопросах. Мы надеемся, что в будущем правительство будет более широко использовать знания и возможности научного сообщества для решения различных проблем», - сказал он.

Что касается реформ в сфере науки, привлечения новых кадров, Арсен Аракелян отметил, что сфера всегда нуждается в реформах, но они должны быть продуманными и сбалансированными. Решение главной проблемы, на которую рассчитывает научное сообщество - это увеличение финансирования науки.

«В этом случае у нас будет более мощная наука, больше возможностей. Что касается человеческих ресурсов, могу сказать, что можно использовать как внутренние возможности, так и внешних экспертов. Международный опыт показывает, что модель приглашения специалистов из-за рубежа работает. В любом случае это требует достаточно вложений. Скажу, что интерес к науке есть и у молодежи. Главное - обеспечить соответствующие условия и возможности, чтобы он не поблек. Вы должны дать молодым людям возможность участвовать в исследованиях и экспериментах. Невозможно удержать внимание молодого человека только на уровне лекций », - добавил директор института.

Общие работы по производству тестов начались в марте. Разработка реальных физических тестов началась в середине мая. В начале июля Институт молекулярной биологии Национальной академии наук получил официальное письмо Минздрава РА о производстве диагностических тестов на коронавирус, после чего начался процесс производства тестов. Правительство Армении выделило около 250 тысяч долларов на проведение 100 тысяч тестов.

Анна Гзирян