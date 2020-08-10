Севрский договор - документ для достижения справедливого решения армянского вопроса: Президент РА

Авторитетная сирийская газета Al-Azmenah опубликовала эксклюзивное интервью президента РА Армена Саргсяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.

Представляем интервью президента РА:

Вопрос: Господин Президент, 10 августа исполняется 100-летие Севрского договора, который по завершении Первой мировой войны был подписан в ходе Парижской мирной конференции между 13 победившими странами Антанты, с одной стороны, и Османской империей, с другой. Договор предусматривал решение Армянского вопроса, не решавшегося в течение десятилетий, и положить конец страданиям армян. Что Вы скажете об этом ?

Ответ: Севрский договор, по своему характеру, был мирным договором и, в этом отношении, он, действительно, мог коренным образом решить одну из наиболее запутанных проблем нашего региона - Армянский вопрос.

Севрскому договору предшествовала первая конференция, состоявшаяся в феврале-апреле 1920 года в Лондоне, на которой было принято политическое решение о том, что следует создать единое армянское государство. При этом, в качестве основы армянской государственности была признана Республика Армения, которая 19 января 1920 года уже была де-факто признана Парижской конференцией, и к ней должны были быть присоединены некоторые территории Западной Армении, находившиеся под владычеством Османской империи.

Севрским мирным договором Турция признавала Армению как свободное, независимое государство. Турция и Армения договаривались оставить делимитацию границы между двумя государствами в Эрзурумской, Трапезундской, Ванской и Битлисской провинциях на усмотрение США (на арбитражное решение президента Вудро Вильсона, 100-летие этого решения исполняется 22 ноября этого года) и признать как его решение непосредственно, так и все предложения о предоставлении Армении выхода к морю и демилитаризации всех османских территорий, прилегающих к указанной границе.

Вопрос: Однако Севрский договор остался на бумаге....

Ответ: Скорее всего, Севрский договор не прошел полноценной ратификации (следовательно, остается несовершенным, unperfected) и, правда, решения в части Армении в связи с изменением международной политической обстановки не были осуществлены, однако когда-либо он не был признан недействительным.

Севрский договор - законный, межгосударственный, а также де-факто действующий документ, поскольку на нем базировался, или был производным от него статус ряда средневосточных стран в определенный период после Первой мировой войны или в настоящее время, в частности, Сирии (в настоящее время Сирия и Ливана) и Междуречья (в настоящее время - Ирак и Кувейт), Палестины (в настоящее время - Израиль и власти Палестины), Хиджаза (в настоящее время - Саудовская Аравия), Египта, Судана, Кипра, Марокко, Туниса и Ливии).

В этом ряду Севрский мирный договор мог способствовать решению Армянского вопроса и консолидации армянского народа на своих исторических территориях.

Он мог частично компенсировать ущерб, причиненный армянскому народу в следствие геноцида 1915 года, создав тем самым условия для урегулирования отношений между Арменией и Турцией, а также установления продолжительного мира между народами региона.

Однако, в сентябре 1920 года нашествие, организованное кемалистами против Республики Армения, завершилась устранением независимой армянской государственности и советизацией Армении.

Таким образом, вековая борьба армянского народа по объединению разделенных армянских территорий в едином государственном формировании не увенчалось успехом.

Но Республика Армения и весь рассеянный по свету армянский народ остается наследником и хозяином своей тысячелетней истории и цивилизации. Что бы ни сделали и сделают, сколько бы ни отрицали очевидные факты, сколько бы ни уничтожали и стирали материальные памятники армянской истории и цивилизации на землях исторической Армении, они не могут уничтожить память армянского народа.

Севрский мирный договор и сегодня остается как важный документ о праве Армянского народа добиться справедливого решения Армянского вопроса.

Вопрос: Есть распространённая точка зрения о том, что, якобы, Лозаннский договор 1923 года отменил Севрский договор.

Ответ: Это не так и не могло быть так. В Лозаннским договоре не только нет подобного положения, но и даже нет упоминания о Севрском договоре. Республика Армения не подписала Лозаннский договор, следовательно, не является частью Лозаннского договора. Соответственно, он не создает какого-либо обязательства для Республики Армения. В этой ситуации действует принцип международного права Res inter alios acta (не являешься стороной - не обязан). Севрский договор и Лозаннский договор - разные правовые документы.

Вопрос: Вернемся в наши дни. Ближний Восток, от которого в непосредственном соседстве находятся страны Южного Кавказа вновь кипит: вооруженные столкновения, гражданские войны, борьба с терроризмом, территориальные споры. В середине июля имели место пограничные столкновения в зоне соприкосновения между Арменией и Азербайджаном, которые унесли человеческие жизни и создали крайнюю напряженность между Ереваном и Баку.

Ответ: Да, в этот период, когда весь мир и мы боролись с одним общим врагом - пандемией коронавируса и, несмотря на то обстоятельство, что во всем мире прекращены конфликты, соседняя страна - Азербайджан попыталась воспользоваться этой ситуацией, использовав это, в отрицательном смысле, «окно возможности» для развязывания агрессии на армяно-азербайджанской границе.

Хорошо, что армянские Вооруженные силы проявили высокую боеготовность и буквально в течение 2-3 дней смогли сдержать поползновения противника, тем самым, спасли регион от пожара широкомасштабных столкновений.

Вопрос: С заявлениями об этом крайне опасном развитии обстановки выступили ООН, ЕС, ОБСЕ, различные столицы, призвав стороны к спокойствию и диалогу. Лишь тон Анкары был агрессивным, и выражал полную поддержку действиям Баку.

Ответ: Да, международное сообщество широко отреагировало на события. Речь, в частности, о Москве, Вашингтоне и Париже, как сопредседателях Минской группы ОБСЕ по Нагорному-карабахскому конфликту. Однако события в Тавуше показали, что имеется очень серьезная озабоченность.

Первый пункт моей озабоченности касается достаточно агрессивной риторики нашего южного соседа - Турции. Турция в отношении Армении использует не подобающую для международных отношений лексику. И это делается без каких-либо оснований, безответственным образом. Не будем забывать, что это страна, которая также была местом великой человеческой трагедии, где 105 лет назад был совершен геноцид в отношении нашего народа. И, вместо того, чтобы, путем признания черных страниц своей истории, перекинуть мост с Арменией, они используют такую лексику , который в действительности, демонстрирует их намерение продолжить то, что произошло 105 лет назад.

Вторая озабоченность - то, что Азербайджан пытается создать впечатление, что Армения представляет опасность для международных инфраструктур, проходящих по территории Азербайджана. Это абсолютный абсурд. Эти инфраструктуры существуют на своем месте более 20 лет, и Армения никогда не проявляла намерения их уничтожить. Мое послание в том, что Армения никогда не была, не является и не будет угрозой для кого-либо, поскольку мы - наследники тех, кто прошел через геноцид и пережил его. Так что, мы очень хорошо знаем, что значит страдать, что значат человеческие ценности. Я озабочен тем, что, когда весь мир сообща борется с пандемией, кое-кто планирует нечеловеческие действия.

Моя следующая озабоченность касается официальных заявлений, исходящих от правительства или соответствующего ведомства Азербайджана о том, что Азербайджан может нанести удар по Мецаморской АЭС.

Сам я - физик и очень хорошо представляю реальные последствия, которые могут быть, если решат нанести удар по атомной станции. Следовательно, я воспринимаю это заявление как намерение совершить террористический акт, которое в международных отношениях характеризуется как ядерный терроризм. Не дай Бог, если это вдруг произойдет. У нас будет Кавказский Чернобыль. Пострадает не только Армения, но пострадают все, включая Азербайджан, Турцию, Грузию, Ближний Восток…

Какие бы проблемы не были между странами, между соседями, играть с огнем на ядерную тему нельзя.