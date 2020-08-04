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По предварительным данным, в результате взрыва в Бейруте погиб один армянин

По предварительным данным, в результате взрыва в Бейруте погиб один армянин

МИД Армении сообщает, что по предварительным данным, в результате взрыва в Бейруте погиб один армянин, еще несколько армян получили ранения, в основном в результате разбитых окон. Как сообщает Арменпресс, посольство Республики Армения в Ливане находится на связи с соответствующими органами Ливана и руководителями структур местной армянской общины.

Разрушения значительны как в населенных армянами районах, так и во всем Бейруте. На данный момент есть предварительные данные о гибели одного армянина и о нескольких пострадавших, получивших разную степень ранений, в основном в домах от разбитых вследствие взрыва стекол.

В результате взрыва  было также частично повреждено здание посольства Армении в Ливане. 

По данным армянских СМИ Ливана погибшего звали Назар Начарян.


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