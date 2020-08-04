В Военно-промышленном комитете обсуждены программы по совершенствованию БПЛА

Председатель Военно-промышленного комитета Министерства высокотехнологичной промышленности Армении Артак Давтян 3 августа принял руководителей армянских производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

На встрече новоназначенный председатель Военно-промышленного комитета Артак Давтян ознакомился с руководителями компаний-производителей БПЛА, выслушал их предложения, представил свое видение развития сферы.

Руководители армянских компаний-производителей БПЛА представили текущие работы, говорили о своих представлениях по улучшению отраслевых показателей.

Были обсуждены возможности научно-промышленного развития военно-промышленной сферы Армении, предстоящие программы и приоритеты по совершенствованию БПЛА.

На встрече также был обобщен опыт применения БПЛА армянского производства во время пограничных столкновений в июле.