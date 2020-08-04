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Опрос: около 90% южнокорейцев считают необходимым сохранить военный альянс с США

Опрос: около 90% южнокорейцев считают необходимым сохранить военный альянс с США

Большинство граждан Республики Корея выступают за сохранение военного союза с США, несмотря на возникшую в отношениях двух стран напряженность в связи с провалом переговоров о разделении расходов на совместную оборону. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного с 23 по 25 июня по заказу южнокорейского фонда международных обменов среди 1 тыс. южнокорейцев.

90% респондентов заявили, что считают необходимым сохранение альянса с США. 82% опрошенных "полностью или частично уверены" в приверженности США обещанию защищать Республику Корея. 64% участников опроса считают альянс взаимовыгодным, а 74% выступают за долгосрочное размещение войск США в Южной Корее.

Статистическая погрешность при обработке данных опроса не превышала 3,1 процентного пункта.

 


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