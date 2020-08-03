В Канаде произошел инцидент между армянами и азербайджанцами: сообщение посольства РА

В Канаде произошел инцидент между армянами и "азербайджанцами". Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщается на официальной странице Facebook посольства Республики Армения в Канаде.

"1 августа сего года в Торонто, около 10:30 вечера, произошел инцидент между армянами и азербайджанцами. Посольство решительно осуждает политику провокации и подстрекательства к инцидентам со стороны Азербайджана», - говорится в заявлении.

Посольство вновь призывает к бдительности, чтобы не поддаваться на какие-либо провокации.

Инциденты между армянами и азербайджанцами также произошли в последнее время в России, США и Великобритании. Инциденты начались 12-20 июля после окончания развернутых Азербайджаном операций на границе с Арменией в направлении Тавуша.