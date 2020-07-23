В Германии подожжен служебный автомобиль посольства Армении

23-го июля, в 00:12 в Берлине подожгли служебный автомобиль посольства Армении. Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения посольства Армении в Германии.

“Федеральное внешнеполитическое ведомство ФРГ, Берлинская краевая полиция и соответствующие органы полиции официально проинформированы. Сейчас немецкие полицейские и эксперты проводят служебное расследование, рассматривая версию умышленного поджога”, - говорится в сообщении посольства.