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В Германии подожжен служебный автомобиль посольства Армении

В Германии подожжен служебный автомобиль посольства Армении

23-го июля, в 00:12 в Берлине подожгли служебный автомобиль посольства Армении. Об этом «Арменпресс» стало известно из сообщения посольства Армении в Германии.

“Федеральное внешнеполитическое ведомство ФРГ, Берлинская краевая полиция и соответствующие органы полиции официально проинформированы. Сейчас немецкие полицейские и эксперты проводят служебное расследование, рассматривая версию умышленного поджога”, - говорится в сообщении посольства.


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