Комиссия по предотвращению коррупции применит к Заруи Батоян административное взыскание

Комиссия по предотвращению коррупции решила применить к Заруи Батоян административное взыскание, назначив штраф в размере 200 000 драмов за неверное или неполное представление в декларации о доходах. Как передает Арменпресс, Комиссия по предотвращению коррупции сообщает, что министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян, которая в 2018 году была первым заместителем министра в том же министерстве, в декларации об имуществе за 2018 г., представленной 21 июня 2019 года, в разделе “Доходы должностного лица-декларанта в налоговом году” не задекларировали свои доходы.

В ответ на просьбу комиссии представить объяснения, Заруи Батоян сообщила, что ее представление декларации в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц с нарушением требований, предъявляемых к ее заполнению, было обусловлено тем обстоятельством, что, в отличие от других полей, поле о доходах не было указано как подлежащее обязательному заполнению, и система позволила не заполнить его. На этом основании Заруи Батоян попросила рассмотреть недекларирование своих доходов в качестве чисто технического упущения и разрешить внести поправку в годовую декларацию на 2018 год в разделе “Доходы должностного лица-декларанта в налоговом году” в размере 7 515 233 драмов.

Тем не менее, комиссия подтвердила, что при декларировании данных все поля, без каких-либо исключений, подлежат заполнению.

После выплаты штрафа Заруи Батоян будет предоставлено 7 рабочих дней для внесения соответствующего исправления в раздел “Доходы должностного лица-декларанта в налоговом году” годовой декларации за 2018 г. об имуществе, доходах и взаимосвязанных лицах.