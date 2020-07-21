Президенты Швейцарии и Украины 23 июля посетят Донбасс

Президенты Швейцарии и Украины Симонетта Соммаруга и Владимир Зеленский в четверг посетят Донбасс. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник на совместном брифинге по итогам переговоров сообщил глава украинского государства.

"Послезавтра мы посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне", - сказал Зеленский.

"Для меня очень ценно и важно, - продолжил он, - когда мировые лидеры, которые приезжают на Украину, вместе со мной отправляются на Восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война".

По словам Зеленского, его швейцарская коллега во время переговоров подчеркнула, что правительство ее страны готово активно помогать Донбассу, в частности, в обеспечении питьевой водой путем модернизации инфраструктурных проектов. Как сказал при этом Зеленский, Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны в Донбассе по обе стороны линии разграничения.