Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Луиз Мушикивабо выразила обеспокоенность в связи со столкновениями на армяно- азербайджанской границе

Луиз Мушикивабо выразила обеспокоенность в связи со столкновениями на армяно- азербайджанской границе

Генеральный секретарь Франкофонии Луиз Мушикивабо выразила обеспокоенность в связи с пограничными столкновениями между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», генеральный секретарь Франкофонии в своем микроблоге в Twitter сделала следующую запись․

“Я глубоко озабочена столкновениями между Азербайджаном и ныне председательствующей на саммите и родной мне Арменией. Желаю ослабления напряженности и возвращения к соблюдению режима прекращения огня”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации