Луиз Мушикивабо выразила обеспокоенность в связи со столкновениями на армяно- азербайджанской границе
10:55, 17 Июль, 2020
Генеральный секретарь Франкофонии Луиз Мушикивабо выразила обеспокоенность в связи с пограничными столкновениями между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», генеральный секретарь Франкофонии в своем микроблоге в Twitter сделала следующую запись․
“Я глубоко озабочена столкновениями между Азербайджаном и ныне председательствующей на саммите и родной мне Арменией. Желаю ослабления напряженности и возвращения к соблюдению режима прекращения огня”.
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