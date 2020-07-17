Луиз Мушикивабо выразила обеспокоенность в связи со столкновениями на армяно- азербайджанской границе

Генеральный секретарь Франкофонии Луиз Мушикивабо выразила обеспокоенность в связи с пограничными столкновениями между Арменией и Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», генеральный секретарь Франкофонии в своем микроблоге в Twitter сделала следующую запись․

“Я глубоко озабочена столкновениями между Азербайджаном и ныне председательствующей на саммите и родной мне Арменией. Желаю ослабления напряженности и возвращения к соблюдению режима прекращения огня”.