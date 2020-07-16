Национальное собрание продолжает работу внеочередного заседания: прямое включение

Национальное собрание Армении продолжает работу внеочередного заседания, начавшегося 15 июля. «Арменпресс» передает, что в 12:00 начнется закрытое тайное голосование по выборам члена Совета Центрального банка Армении.

Депутаты проголосуют за пакет законопроектов О внесении изменений в Закон Республики Армения “О лицензировании”, касающийся аудиовизуальных медиа. Парламент обсудит и рассмотрит и ряд других законодательных инициатив, в том числе пакет законопроектов О внесении изменения в Закон Республики Армения “Об актах гражданского состояния” и прилагаемых к нему законопроектов, пакет проектов о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения “О недрах” и в прилагаемые законопроекты и ряд других законопроектов.