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США предоставят Армении 1 млн долларов на борьбу с коррупцией

США предоставят Армении 1 млн долларов на борьбу с коррупцией

Соединенные Штаты Америки предоставят Армении помощь в борьбе с коррупцией на сумму 1 миллион долларов США в рамках трехлетней программы «Техническая помощь Аудиторской палате Армении». Об этом сообщили Арменпресс в офисе Агентства США по международному развитию (USAID) в Армении.

Трехлетняя программа «Техническая помощь Аудиторской палате Армении» стартовала 23 июня в рамках состоявшегося в формате видеоконференции мероприятия.


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