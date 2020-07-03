США предоставят Армении 1 млн долларов на борьбу с коррупцией

Соединенные Штаты Америки предоставят Армении помощь в борьбе с коррупцией на сумму 1 миллион долларов США в рамках трехлетней программы «Техническая помощь Аудиторской палате Армении». Об этом сообщили Арменпресс в офисе Агентства США по международному развитию (USAID) в Армении.

Трехлетняя программа «Техническая помощь Аудиторской палате Армении» стартовала 23 июня в рамках состоявшегося в формате видеоконференции мероприятия.