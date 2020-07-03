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Су-30СМ ВС Армении выполнили первые тренировочные полеты с «боевым поражением» 

Су-30СМ ВС Армении выполнили первые тренировочные полеты с «боевым поражением» 

Многофункциональные самолеты Су-30СМ, принадлежащие Вооруженным силам Армении, выполнили первые тренировочные полеты с «боевым поражением». Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян и разместил соответствующее видео.

«Наши “СУ-30СМ” вчера провели первые тренировочные полеты с “боевым поражением”, произведя испытания ракет класса небо-земля для “наступательных действий”. Все мишени были поражены с высокой точностью», - написал Пашинян.

Первая партия многофункциональных самолетов Су-30СМ прибыла в Армению в декабре 2019 года.


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