85% опрошенных одобряют деятельность премьер-министра Армении

85% опрошенных в Армении одобряют деятельность премьер-министра Никола Пашиняна. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 3 июля сказал директор ООО “ЭМ Пи Джи” полноправного члена “GALLUP International Association” в Армении Арам Навасардян.

“Мы просили граждан ответить на вопросы, как они оценивают деятельность нижеперечисленных:

деятельность оппозиции одобряют 22,7% опрошенных, деятельность Национального собрания -54,7%, деятельность правительства - 67,9%, деятельность президента - 79,3%, деятельность премьер-министра - 85%”, - сказал Навасардян.

Опросы проводились посредством телефонных звонков. Число участников опроса - 1 002 человека. Альтернативная ошибка опроса составляет 3%. Выбор абонентов был репрезентативным - по половому признаку, по возрастному и по месту жительства в Республике Армения.

Норайр Шогикян