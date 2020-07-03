Армен Саркисян поздравил писателя, публициста Размика Давояна с 80-летием

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю 80-летия направил поздравительное послание писателю, публицисту Размику Давояну. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В послании, в частности, говорится: “Ваша литература - тот духовный хлеб, благодаря которому на протяжении десятилетий читатель общается с реальным и со своеобразным воображаемым миром. Это мир, в котором есть размышления и любовь, где есть жизненная энергия, где есть память, и над всем этим возвышаются Бог и Человек.

Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма и всех благ”.