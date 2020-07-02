Время в Ереване: 11:07:36,   2 Июль

Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину

Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину

Премьер-министр Республики Армении Никол Пашиняна направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится: 

Уважаемый Владимир Владимирович, 

Поздравляю Вас с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. 

Это событие, несомненно, имело принципиально важное значение для дальнейшего упрочения российской государственности. Уверен, что изменения в основном законе страны, одобренные преобладающим большинством российского общества, создают условия, способствующие дальнейшему прогрессу страны и ее социально-экономическому развитию. 

Желаю Вам и братскому народу Российской Федерации мира, процветания и благополучия”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации