Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину

Премьер-министр Республики Армении Никол Пашиняна направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

Поздравляю Вас с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.

Это событие, несомненно, имело принципиально важное значение для дальнейшего упрочения российской государственности. Уверен, что изменения в основном законе страны, одобренные преобладающим большинством российского общества, создают условия, способствующие дальнейшему прогрессу страны и ее социально-экономическому развитию.

”.