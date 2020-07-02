Никол Пашинян направил поздравительное послание Владимиру Путину
Премьер-министр Республики Армении Никол Пашиняна направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:
“Уважаемый Владимир Владимирович,
Поздравляю Вас с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации.
Это событие, несомненно, имело принципиально важное значение для дальнейшего упрочения российской государственности. Уверен, что изменения в основном законе страны, одобренные преобладающим большинством российского общества, создают условия, способствующие дальнейшему прогрессу страны и ее социально-экономическому развитию.Желаю Вам и братскому народу Российской Федерации мира, процветания и благополучия”.
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