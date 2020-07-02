В Армении будут построены 3 новые больницы

По словам министра здравоохранения Арсена Торосяна, в этом году в очень большом объеме строятся и реконструируются медицинские учреждения. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства министр сказал, что кроме строительных работ 12 больниц, которые осуществляются комитетом по градостроительству, есть и два крупных объекта в рамках программы Всемирного банка. “Строительство первого из них - Мартунинского медцентра начнется в ближайшие дни. Скоро будет объявлен тендер на полное строительство медцентра в Вайоц Дзоре. Они будут полностью построены с нуля и будут соответствовать всем международным стандартам.

У нас будет возможность еще одного строительства, ждем заключения соглашения со стороны Евразийского фонда стабилизации и развития”, - представил министр.

По словам Торосяна, в Ванадзоре построят новую инфекционную больницу, так как старое здание Ванадзорского медцентра уже невозможно отремонтировать, и оно не соответствует требованиям.

“После всего этого мы практически не будем иметь ни одного медицинского учреждения на всей территории Армении, которое будет нуждаться в существенном внедрении или капитальном ремонте. Эти работы продлятся 2-3 года”, - сказал он.