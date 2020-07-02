Оппозиционеры подали заявление о создании комиссии по расследованию обстоятельств борьбы с COVID-19

Парламентские фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” представили председателю парламента заявление о создании комиссии по расследованию обстоятельств борьбы с COVID-19 в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян.

"Сообщаю, что депутаты парламентских фракций “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” направили председателю НС Армении Арарату Мирзояну заявление о создании следственной комиссии НС по изучению эффективности мероприятий, осуществленных правительством и комендатурой по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19, борьбе с этим вирусом, смягчению или ликвидации последствий эпидемии, а также эффективности и правомерности ограничений прав и основных свобод человека в период чрезвычайного положения”, - написал Марукян.

Депутат добавил, что комиссию по расследованию возглавит член фракции “Процветающая Армения” Аркадий Хачатрян.